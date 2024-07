Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais gaúchos se enfrentam neste domingo (07), às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi

As duas equipes, inclusive, lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. O Grêmio é quem tem a situação mais delicada, afinal, encontra-se em 18º, com 11 pontos. O Tricolor, porém, tem duas partidas a menos do que a rodada em curso. Já o Juventude soma 16 pontos em 13 partidas, na 13ª colocação.

Juventude e Grêmio fazem um clássico gaúcho neste domingo (07), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h, no Alfredo Jaconi.

Como chega o Juventude

Nas últimas seis partidas, o Juventude perdeu quatro e venceu duas. Mas as vitórias, curiosamente, foram justamente nos embates disputados no Alfredo Jaconi – Vasco e Flamengo. Agora, o Ju inicia um “mini-gauchão”. Afinal, encara o Grêmio neste domingo (07) e depois enfrenta o Inter duas vezes, mas pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para esta partida, o treinador Roger Machado não poderá contar com com os atacante Marcelinho e Edson Carioca. Afinal, ambos estão lesionados. Já o meia Nenê ainda está com status de dúvida.

Como chega o Grêmio

Após emendar seis derrotas seguidas, o Grêmio se recuperou na competição, com dois empates e uma vitória, mas ainda está na zona de rebaixamento. Para o confronto de logo mais, o Tricolor não terá o goleiro Marchesín, o zagueiro Kannemann, o meia Carballo e o atacante JP Galvão, todos barrados pelo treinador Renato Gaúcho.