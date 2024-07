Internacional x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida com ares históricos marca o retorno do Colorado ao estádio Beira-Rio após a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo, às 18 horas, em jogo inegavelmente histórico. Mais do que os três pontos e a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida marca, afinal, o retorno do Colorado ao Beira-Rio após as enchentes que castigaram o estado do Rio Grande do Sul no mês de abril deste ano.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Internacional

O Internacional tem uma campanha aceitável na atual edição do campeonato brasileiro. Apesar do atraso de duas rodadas devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Colorado está na décima posição da tabela com 19 pontos. Em 12 jogos disputados, o Inter, em suma, conquistou 5 vitórias, 4 empates e sofreu 3 derrotas. No último jogo, aliás, o clube gaúcho empatou com o Fluminense por 1 a 1, em partida válida pela 14ª rodada. Desse modo, o Internacional alcançou o terceiro jogo consecutivo sem vitória, acumulando 2 empates e uma derrota.