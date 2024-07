Flamengo x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Flamengo e Cuiabá se enfrentam neste sábado (06/07), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo vem de duas vitórias consecutivas e chega embalado. Com 30 pontos está na liderança isolada e pode disparar.

O Cuiabá vem de uma derrota diante do Botafogo e chega abalado no Maracanã. Com 13 pontos conquistados, os comandados de Petit estão no 15º. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão com o seu tradicional esquenta sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A narração e o comando da cobertura é de Cesar Tavares. Mas este Fla x Cuiabá pelo Brasileirão ainda conta com os comentários de Frank Fortes e com o irreverente Rafael Esgrilis nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 18h30 e não perca nada deste duelo.