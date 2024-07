Euro 2024: veja os confrontos das semifinais e onde assistir

Com encerramento das quartas neste sábado (6), os duelos da próxima fase do mata-mata estão definidos

As semifinais da Euro 2024 estão definidas. Após Inglaterra e Holanda confirmarem a classificação neste sábado (6), pela última rodada das quartas, todas as quatro seleções que vão disputar a próxima fase do mata-mata, e seus adversários, foram concretizados.

Dessa maneira, Espanha, França, Inglaterra e Holanda seguem vivas em busca do título da Euro. Dentre as quatro melhores seleções do torneio, apenas o ‘English Team’ ainda não conquistou o título europeu.

Além disso, a Espanha pode chegar ao quarto caneco da Euro e se isolar como a maior vencedora. Isto porque, no momento, a Fúria divide o posto com a Alemanha, ambas com três títulos.