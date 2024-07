Corinthians joga pesado para tirar Fábio Carille do Santos

Timão oferece salário maior do que o treinador recebe no Peixe e acena com bônus metas alcançadas caso o técnico aceite retornar

Evitar o rebaixamento no Brasileirão e garantir uma vaga na Conmebol Libertadores ou Sul-Americana aumentariam ainda mais os ganhos de Carille. Além disso, ele e sua comissão técnica teriam prêmios conforme o avanço nas fases da Copa do Brasil e da Conmebol Sul-Americana – o Timão está nas oitavas de final de ambas as competições. Esses fatores, somados aos atritos que ele vem tendo com a diretoria do Santos, fazem Carille considerar a proposta.

O Corinthians está usando várias estratégias para convencer Fábio Carille a deixar o Santos e assumir o comando da equipe até o final de 2025. O Timão já havia procurado o agente do treinador, Paulo Pitombeira, nas últimas semanas e intensificou as negociações desde terça-feira, após a demissão de António Oliveira. A proposta do Corinthians é financeiramente atraente e fez Carille reconsiderar. Ele e sua comissão técnica receberiam mais que o dobro dos salários pagos atualmente pelo Santos. Além disso, o pacote inclui luvas pela assinatura do contrato e um bônus baseado em desempenho.

Se Carille der sinal verde, o Corinthians está disposto a avançar na contratação e pagar a multa rescisória do treinador com o Santos, que é de aproximadamente R$ 2,5 milhões. As informações são do site ge.globo. A direção corintiana espera uma resposta definitiva de Carille no fim de semana. O Santos jogou nesta sexta-feira (5), no Ceará, e retorna à Baixada Santista na manhã deste sábado (6).

Corinthians aposta em passado vitorioso de Carille no clube

Carille teve duas passagens como técnico pelo Corinthians. Em 183 jogos, obteve 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas, conquistando o Brasileirão de 2017 e o tricampeonato paulista (2017, 2018 e 2019). Antes disso, foi auxiliar técnico do clube por mais de uma década.

Uma preocupação do Corinthians era, em suma, a possibilidade de “herdar” o processo que o V-Varen Nagasaki, do Japão, move na Fifa contra o treinador pela rescisão de contrato antes de acertar com o Santos. O clube japonês acionou o Santos para o pagamento da multa no valor de R$ 7,3 milhões. Em 2022, o Corinthians sofreu condenação da Corte Arbitral do Esporte (CAS) e teve que pagar uma indenização de 2,6 milhões de dólares (cerca de R$ 13,3 milhões) ao Nagoya Grampus, do Japão, pela rescisão do atacante Jô.