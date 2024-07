Colômbia x Panamá: onde assistir, escalações, arbitragem

Colômbia e Panamá se enfrentam neste sábado (6/7), às 19h (de Brasília), pela fase de quartas de final da Copa América. O jogo será no Estádio State Farm, no Arizona. Os colombianos mandaram bem na fase passada, terminando em primeiro lugar no Grupo D (o Brasil ficou em segundo). Já o Panamá surpreendeu ao terminar em segundo no Grupo C, eliminando os Estados Unidos.

O vencedor desta partida fará a semifinal com o vencedor de Brasil x Uruguai, que também jogam neste sábado, mas às 22h (de Brasília), em Las Vegas. A semi será na quarta-feira (10/7) no Bank Of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão do SporTV a partir das 19h (de Brasília).