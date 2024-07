Colômbia atropela Panamá e vai à semifinal da Copa América

A Colômbia está classificada para a semifinal da Copa América 2024. O time comandado pelo técnico Néstor Lorenzo confirmou o favoritismo e venceu o Panamá por 5 a 0, neste sábado (6), no Estádio State Farm, no Arizona, nos Estados Unidos. Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, do Palmeiras , e Borja, anotaram os gols do triunfo colombiano nesta fase de quartas de final.

COLÔMBIA 5X0 PANAMÁ

Quartas de final da Copa América

Data e horário: 6/7/2024, 19h (de Brasília)

Local: State Farm, Glendale, Arizona (EUA)

Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz (Santiago Arias, aos 26′ do 2t), Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos e Jhon Arias (Carrascal, aos 19′ do 2t); James Rodríguez (Quintero, aos 27′ do 2t), Luis Díaz (Sinisterra, aos 19′ do 2t) e Jhon Córdoba (Borja, aos 33′ do 2t). Técnico: Néstor Lorenzo.

Panamá: Mosquera; Murillo, Farina, Cordoba, Harvey e Davies (Valencia, aos 36′ do 2t); Blackman, Martinez (Ayarza, aos 16′ do 2t), Welch e Barcenas; Fajardo (Ismael Díaz, aos 33′ do 2t). Técnico: Thomas Christiansen

Gols: Córdoba, aos 7′ do 1t (1-0); James Rodríguez, aos 14′ do 1t (2-0); Luis Díaz, aos 39′ do 1t (3-0); Richard Ríos, aos 24′ do 2t (4-0); Borja, aos 47′ do 2t (5-0)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões amarelos: Mateus Uribe (COL); Fariña (PAN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.