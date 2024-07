Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso e Galo estão distantes na tabela do Brasileirão. Neste domingo, cariocas e mineiros se enfrentam no Estádio Nilton Santos

Botafogo e Atlético-MG chegam à 15ª rodada do Campeonato Brasileiro em momentos distintos na competição. A bola rola no Estádio Nilton Santos, neste domingo (7), às 18h30 (horário de Brasília). O Glorioso está em segundo lugar do torneio, com 27 pontos. Já o Galo tem 18 e está em 11º lugar.

Como chega o Botafogo?

O Mais Tradicional reencontra a torcida após dois jogos fora de casa, com quatro pontos em seis em disputa. Agora, conta com o tapetinho e a força da torcida para manter a boa campanha no Brasileirão. Por outro lado, as novas caras do elenco ainda não podem entrar em campo: o volante Allan e o atacante Igor Jesus só podem estrear depois do dia 10 de julho, data que, aliás, marca a abertura da janela internacional. E Almada, contratação mais cara do futebol nacional, vai defender a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, neste mês.

O técnico Artur Jorge ainda não pode também contar com Savarino. Fora da Copa América, com a queda da Venezuela, ele está a caminho do Brasil. Entre os lesionados, os mesmos de sempre: Nascimento, Jeffinho e Pablo. Depois de alguns jogos com muitos desfalques, desta vez, porém, o técnico Artur Jorge terá, enfim, mais opções para escalar a equipe. As principais dúvidas, assim, estão na zaga: Halter, que foi mal contra o Cuiabá, vai permanecer no time? E na lateral esquerda? Marçal, mais defensivo, ou Cuiabano, mais agudo?