Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Estreia de Vagner Mancini é a aposta do Dragão para acabar com jejum de 17 anos sem vencer o Furacão e iniciar recuperação no Brasileiro

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (7), às 18h30, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes perderam no meio da semana e, cada uma em uma parte da tabela, buscam recuperação. Na zona de rebaixamento, os goianos terão a estreia do técnico Vagner Mancini. Já o Furacão, que segue com o interino Juca Antonello, defende escrita de 17 anos sem perder para o Dragão.

Onde assistir

O canal Premiére transmite ao vivo no sistema pay-per-view.

Como chega o Atlético-GO

Contratado nesta quinta-feira (4) para o lugar do demitido Jair Ventura, o novo técnico, Vagner Mancini, em suma, não poderá contar com Rhaldney, Pedrão e Campanharo, que continuam no departamento médico. A equipe precisa redobrar a atenção em relação às faltas, pois Luiz Felipe, Pedro Henrique, Bruno Tubarão, Roni, Shaylon, Alejo Cruz e Luiz Fernando estão pendurados.