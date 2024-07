André Silva celebra nova vitória, mas prega pés no chão: ‘Vamos jogo a jogo’

Centroavante marcou um dos gols do triunfo do São Paulo diante do RB Bragantino por 2 a 0, no MorumBIS, pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o RB Bragantino por 2 a 0 neste sábado (6), no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro e chegou na sua quarta vitória seguida na competição. Um dos artilheiros da partida, o centroavante André Silva destacou a entrega e a qualidade da equipe no embate.

“Agradecer a Deus pela vitória. Consegui ajudar meus companheiros com um gol. Destacar a entrega da equipe no jogo. A gente vem plantando coisas boas, sempre com pé no chão. A gente sabe da nossa qualidade, mas com futebol a gente precisa jogar, correr, sair da zona de conforto. É isso que nós temos feito”, disse André Silva.