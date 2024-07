Amistoso entre Zenit e Talleres termina em pancadaria

O amistoso entre Talleres, da Argentina, e Zenit, da Rússia, terminou muito mal. O duelo, que rolou em São Petersburgo, resultou em violência, pancadaria e cenas lamentáveis, quando os europeus venciam por 1 a 0, gol de Mantun, ex-Corinthians. A confusão começou em um lance extremamente prosaico.

Saavedra, do Talleres, dividiu com Kovalenko, do segundo tempo. O segundo já se ajustava para bater um lateral quando a arbitragem o impediu de realizar o arremesso e deu posse de bola à equipe visitante. Em seguida, os jogadores da equipe argentina partiram para cima de Kovalenko. Para aumentar a confusão, o árbitro tirou a bola das mãos do atleta do Zenit.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, um outro jogador do Zenit foi cercado por quatro adversários à beira do campo, dando original a uma confusão generalizada. Russos e argentinos trocaram, então sopapos. Assim, três jogadores acabaram expulsos. Alip, do Zenit; Herrera e Rubén Botta, do Talleres.