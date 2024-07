Zubeldía, do São Paulo, é cotado para assumir o Equador

Comandante do tricolor é sondado pela seleção equatoriana após eliminação da Copa América e demissão do espanhol Félix Sanchez

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, é um dos principais alvos da federação do Equador para assumir a seleção após a eliminação na Copa América contra a Argentina, na última quinta-feira (4).

Os equatorianos, aliás, foram comandados na competição pelo espanhol Félix Sanchez, demitido ao final da participação do Equador no torneio. Assim, iniciou-se a busca pelo novo técnico, e o argentino do Tricolor Paulista é um dos alvos, informa o jornal local El Comercio.

Todavia, além de Zubeldía, o nome do uruguaio Guillermo Almada, atualmente no Pachuca, do México, também foi especulado. Outras opções são os argentinos Jorge Sampaoli e Sebastián Beccacece.