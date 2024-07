Welington aceita proposta do Southampton e negocia saída do São Paulo

Clube inglês deseja a liberação imediata do jogador. Lateral vai assinar um pré-contrato e pode deixar o Tricolor agora ou no final do ano

Welington, lateral esquerdo do São Paulo, aceitou uma proposta do Southampton, da Inglaterra. Ele deve assinar nos próximos dias um pré-contrato de quatro temporadas com o clube inglês, que também vai negociar com o Tricolor Paulista uma liberação imediata do jogador.

O jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro deste ano e já podia assinar um pré-contrato com outro clube desde o dia 1º de julho, podendo deixar o Soberano de graça. Contudo, a intenção do Southampton é que o lateral participe da pré-temporada para se adaptar rapidamente ao futebol europeu. Recentemente, o Torino, da Itália, demonstrou interesse no atleta, mas não realizou nenhuma oferta oficial.