Uruguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira encara o Uruguai, dono da melhor campanha da Copa América na fase de grupos, nas quartas de final da competição Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (6) para enfrentar o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América. A partida será no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), às 22h (de Brasília). Caso as equipes fiquem no empate no tempo normal, a classificação será definida nas penalidades. Quem avançar neste duelo enfrentará o vencedor de Colômbia x Panamá. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil chegou nesta fase da competição após terminar a fase de grupos na segunda posição, com uma vitória e dois empates. Em contrapartida, o Uruguai, com três vitórias (nove gols marcados e apenas um sofrido), tem a melhor campanha do torneio. Onde assistir A TV Globo e o SporTV transmitem a partida da Seleção Brasileira. Retrospecto equilibrado: veja o histórico de Brasil x Uruguai pela Copa América