Técnico da Argentina ganha beijo na boca após classificação na Copa América

A Argentina tomou um susto durante o duelo com o Equador pelas quartas de final da Copa América, na última quinta-feira (04). Afinal, abriu o placar e viu o adversário empatar nos acréscimos. Com a igualdade em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis, etapa em que os hermanos contaram com o destaque do goleiro Dibu Martínez. Até porque, ele foi responsável por fazer duas defesas dos adversários.

O zagueiro Otamendi ficou responsável por bater o pênalti que carimbou a vaga na próxima fase da Copa América. Após a classificação para as semifinais do torneio, durante a comemoração da comissão, o técnico Scaloni foi surpreendido com um beijo na boca do roupeiro Mario Di Stéfano.