Técnica do Sub-20 da Chapecoense faz história e quebra barreiras após estreia na categoria

Um nome e uma data: Nivia de Lima, 27 de junho de 2024. O dia marcou a estreia da nova técnica da equipe-20 masculina da Chapecoense, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense. Mas também fez de Nivia uma das primeiras mulheres a comandar esse nível de categoria no gênero em clubes de futebol.

Apesar da estreia com derrota para o Marcílio Dias U-20, pelo placar mínimo, Nivia de Lima tem muito o que celebrar. O novo desafio da técnica do sub-20 da Chapecoense também envolve abrir caminhos para outras mulheres que queiram alcançar as maiores – e melhores – funções dentro do esporte, para que possam sonhar alto.

Chapecoense oficializa Nivia de Lima

O desafio no sub-20 masculino pode até ser novo, mas a história de Nivia de Lima na Chapecoense é antiga. A profissional chegou ao clube há 12 anos, em 2012, para assumir a categoria sub-12 da Chape.