Renê não garante permanência no Internacional e analisa: ‘Se tiver de sair, sairei com a cabeça tranquila’

Lateral-esquerdo tem contrato até o final do ano e já pode assinar pré-contrato com outras equipes do Brasil e exterior Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Renê abriu o jogo e revelou não garantir permanência no Internacional. Assim, com seu vínculo atual encerrando no final deste ano, o jogador pode deixar o Colorado. Apesar de ser um dos líderes do atual elenco, o jogador é considerado culpado por momentos determinantes do Internacional, entre eles, a eliminação para o Fluminense na Libertadores do ano passado, além de erros em jogos como o Gre-Nal. "Se tiver que ficar, ficarei. Se tiver de sair, sairei com a cabeça tranquila. Sei que a vontade de muitos é que eu vá embora. Vejamos se no fim do ano realizo o desejo de alguns ou fico", falou o jogador ao final da partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira (4).