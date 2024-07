Relatório do STJD divulga nomes de árbitros e jogadores acusados por Textor

A situação de John Textor, dono da SAF do Botafogo, pode ficar complicada no futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, o STJD publicou o relatório da conclusão do inquérito relacionado as acusações, por parte do empresário americano, de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro.

Mas, além disso, no relatório divulgado no site oficial do tribunal, os nomes de jogadores e árbitros acusados pelo empresário americano estão cobertos, mas é possível identificá-los.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jogadores e árbitros que Textor acusou

De acordo com o relatório do STJD, a Good Game, empresa contratado por John Textor, apontou “categoricamente” que duas partidas do Brasileiro foram manipuladas. A empresa citou Palmeiras 5 a 0 São Paulo, no dia 25 de outubro, e Bahia 1 a 2 Grêmio, no dia 1º de julho. Outras sete partidas, inclusive, não citadas no relatório do STJD, apareceram como “suspeitas”.