Relator do STJD sugere seis anos de suspensão a John Textor

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) publicou, nesta sexta-feira (5), conclusão do inquérito sobre as denúncias de John Textor, proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo. O empresário fala em manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro e a sugestão do relator é de suspensão de seis anos e multa de R$ 2 milhões.

A entidade analisou as provas que Textor garante ter. Aliás, o julgamento dos documentos é que eles são “imprestáveis”. Além disso, foi concluído que as ações configuram ilícitos desportivos e atacam a honra de sete entidades desportivas, nove atletas e nove árbitros.