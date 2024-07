Reações de Cristiano Ronaldo e Mbappé em duelo na Eurocopa viralizam

O histórico duelo entre Cristiano Ronaldo e Mbappé na Eurocopa rendeu uma chuva de reações dentro e fora de campo. A dupla de Portugal e França teve momentos de trocas antes da partida, com direito a olhar de admiração de CR7 e o tradicional “si” do português sendo falado pelo francês.

As principais interações ficaram por conta do encontro dentro do túnel, antes da entrada em campo. Em um primeiro momento, Mbappé apareceu sozinho. O astro do Real Madrid acabou de forma mais tímida entoando o grito que ficou famoso nas bocas e nos gestos do português: “si”. Um pouco depois, Cristiano surgiu e trocou palavras com o francês e o árbitro da partida. Mais próximo da entrada em campo, CR7 foi visto olhando com um sorriso para Mbappé, que mostrava um semblante concentrado.

Veja reações dos jogadores: