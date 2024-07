Raphinha acredita em rápida adaptação com Endrick no Brasil

O técnico Dorival Júnior confirmou a presença de Endrick como titular da Seleção Brasileira contra o Uruguai, neste sábado, pelas quartas de final da Copa América. Em coletiva, o atacante Raphinha aprovou o nome e ressalta dinâmica dentro de campo ao lado do jovem atleta e também de Rodrygo.

“Acho que na minha posição, na minha função, não muda muita coisa, acredito eu, a não ser que o professor peça. Endrick faz outra posição, mas se pedir para ele fazer outra, vai fazer. Eu, ele e Rodrygo temos perfil de adaptar rapidamente a qualquer posição na Seleção. Meu posicionamento no campo não vai mudar muita coisa. Ao decorrer do jogo, vai mudando, dependendo do posicionamento que um ou outro termina a jogada. A posição acredito que seja a mesma tanto para mim, quanto para ele e Rodrygo”, explicou Raphinha.

Raphinha também falou sobre o Uruguai. O atacante, aliás, conhece bem o técnico Marcelo Bielsa, com quem trabalhou no Leeds United, e o zagueiro Ronald Araújo, seu companheiro no Barcelona.