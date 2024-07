Pênalti? Lance entre Espanha e Alemanha na Eurocopa gera debate

A vitória da Espanha sobre a Alemanha pelas quartas de final da Eurocopa contou um lance polêmico. Logo no início do segundo tempo da prorrogação, Musialla chutou em direção ao gol, mas a bola acabou batendo no braço de Cucurella dentro da área. A jogada levantou debate nas redes sociais.

O lance aconteceu quando a partida estava 1 a 1. O árbitro inglês Anthony Taylor, que estava de frente para a jogada, ignorou os protestos dos jogadores da Alemanha e entendeu a ação como não faltosa. Já o VAR optou por não intervir, prevalecendo assim a decisão de campo.

No X, diversos torcedores debateram sobre a jogada. Entre postagens contra e a favor da decisão do árbitro, muitos brasileiros brincaram pelo fato da Alemanha ter sido “prejudicada”, ainda com o 7 a 1 fresco na memória.