Palmeiras vai ganhar dinheiro com Endrick de titular na Seleção; entenda motivo

O atacante Endrick será titular no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas quartas de final da Copa América. Desse modo, o Palmeiras, clube que o revelou, receberá 1,25 milhão de euros (R$ 7,41 milhões) do Real Madrid.

O dinheiro, aliás, é referente à negociação entre o Alviverde e o clube da Espanha. Assim que encerrar a competição entre seleções, o atacante terá que se apresentar em Madrid para iniciar sua jornada no atual campeão da Champions League.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todavia, o Palmeiras já terá alcançado 12,5 milhões de euros (R$ 74,06 milhões) em premiações por metas alcançadas desde que começaram a valer as cláusulas no contrato de Endrick com o time espanhol.