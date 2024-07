Palco de Brasil x Uruguai conta com boate para assistir ao duelo por R$40 mil

Considerado um dos estádios mais modernos do mundo, a arena mantém o padrão de exuberância da cidade de Las Vegas. Assim, uma parte da arquibancada atrás de um dos gols se tornou uma boate, chamada de Wynn Field Club, que funciona como um local exclusivo para assistir aos jogos no estádio.

Conheça o espaço

O espaço conta com 42 televisões, espalhadas pelo ambiente de 1.021m², que comporta mais de 700 pessoas. Dessa forma, para a partida do Brasil, o ingresso mais barato, que dá apenas o direito à entrada, sem assento na arquibancada, custa 170 dólares. Já o mais caro, na primeira fila, sai por 7 mil dólares, cerca de 40 mil reais.

“Para um evento como a Copa América, é fundamental que esses espaços possam oferecer experiências únicas aos fãs, visando dar um destaque ainda maior para a competição e justificar a expectativa dos torcedores. Um estádio como o Allegiant Stadium, que tem uma das melhores estruturas do mundo, com diversos espaços luxuosos no local, é muito atrativo, principalmente na busca por esses setores premium”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes nos principais estádios do Brasil.

“É fato que os torcedores desejam viver experiências diferenciadas. Por isso, com a alta procura por bilhetes para a Copa América, que é um torneio de grande relevância mundial e junta craques de todo o mundo, criam-se demandas específicas de pessoas que acabam buscando esses ingressos para setores vip, mesmo diante dos elevados preços praticados”, analisa Cristiano Maschio, MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral e atualmente CEO da corectech Qesh, empresa que oferece infraestrutura digital e tecnologia para empresas do setores do agronegócio, financial techs, varejo e jogos online.