Mãe de Carlos Salcedo acusa envolvimento do atleta em morte da irmã

Martha Paola Salcedo foi assassinada a tiros na noite do último sábado (29), e María Isabel aponta filho como 'autor intelectual' do crime

A morte de Martha Paola Salcedo, irmã do jogador mexicano Carlos Salcedo, ganhou uma nova versão. Isso porque a mãe deles, María Isabel Hernández Navarro, acusou publicamente o envolvimento do atleta no crime.

Mãe acusa Carlos Salcedo de envolvimento em assassinato da irmã – Foto: Divulgação/ReproduçãoA acusação ocorreu através dos stories do Instagram de María Isabel na noite da última quinta-feira (04). Na publicação, ela incrimina Salcedo e sua esposa, Andrea Navarro, como ‘autores intelectuais’ do assassinato de Paola.