Liziero pode ganhar chance no São Paulo atuando em sua ‘posição de origem’

O São Paulo ainda estuda o que fazer com Liziero. O jogador, que estava emprestado ao Yverdon, da Suíça, retornou e vem sendo avaliado pelo técnico Luis Zubeldía. Contudo, ainda não sabe se será aproveitado no MorumBIS. Apesar do futuro indefinido, o jogador pode ganhar uma ”sobrevida” no Tricolor atuando em sua posição de origem.

Atualmente, Liziero atua como volante, em uma parte mais defensiva do meio de campo. Entretanto, ele fez todo seu período de categorias de base na lateral esquerda, setor onde o São Paulo tem uma verdadeira dor de cabeça na temporada.

No momento o São Paulo conta com Welington como titular da posição. Contudo, o jogador tem contrato até o final do ano, tem conversas de renovação emperradas e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Uma extensão de vínculo é vista como improvável neste momento e o Tricolor já se movimenta no mercado atrás de um substituto. Recentemente, o Torino, da Itália, mostrou interesse no atleta.