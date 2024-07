Leila volta a criticar Textor e cobra punição após relatório do STJD

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou sobre o relatório do STJD de conclusão do inquérito sobre as alegações de John Textor de possível manipulação de resultados no Brasileiro. A dirigente do clube paulista disse que o relatório só reforça o que tem dito sobre o dono da SAF Botafogo.

“O relatório reforça o que temos falado nos últimos meses sobre o sr. John Textor. Irresponsável que precisa ser punido exemplarmente pelos crimes que tem cometido contra pessoas, clubes e entidades”, disse antes de complementar.

“Estas denúncias mentirosas, feitas mediante a apresentação de provas forjadas, somente prejudicam a credibilidade do futebol brasileiro”, completou.