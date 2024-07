Lamine Yamal ouve funk antes de jogo decisivo na Eurocopa

Astro da Fúria publicou um story horas antes do jogo contra a Alemanha, pelas quartas de final do torneio continental

O atacante Lamine Yamal, da Espanha, agitou as redes sociais ao publicar um story embalado por uma música brasileira. Horas antes do duelo decisivo contra a Alemanha pelas quartas de final da Eurocopa, o jovem de apenas 16 anos fez uma postagem com o funk “Ela joga na Hora”, do Mc Pogba com o DJ Guih da ZO.

A publicação, além do som brasileiro, apresenta uma foto em que o jovem do Barcelona comemora um dos gols marcados pela Espanha nesta Euro. A imagem está acompanhada da palavra “preparados”, referência ao próximo desafio de sua seleção contra os alemães.

Veja a postagem: