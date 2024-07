Jair Cunha terá primeira sequência no Santos e tenta se firmar na equipe

Zagueiro deve substituir Joaquim, com uma lesão no joelho esquerdo, e busca mostrar que pode atuar com mais frequência no Peixe

O Santos terá uma novidade no sistema defensivo, no duelo desta sexta-feira (5), contra o Ceará, no Castelão, pela 14° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma lesão no joelho esquerdo, Joaquim está fora do embate, abrindo espaço para o jovem Jair Cunha fazer dupla com o veterano Gil.

Jair, de apenas 19 anos, fez sua estreia como titular na vitória sobre a Chapecoense e deve continuar na equipe para o confronto contra o Ceará. Esta sequência de jogos representa uma chance importante para o defensor, que foi promovido ao elenco profissional na reta final de 2023. Até agora, o jogador participou de cinco partidas no time principal, mas a partida contra os catarinenses acabou sendo a única em que iniciou jogando.

Além disso, o torcedor santista tem uma grande expectativa em torno do garoto. O jogador vem sendo tratado como uma grande joia desde que surgiu na base. Contudo, Fábio Carille adotou cautela com o defensor. Muito também pela grave lesão no joelho que ele sofreu em 2023 e fez perder boa parte da temporada.