Integridade física dos atletas do Botafogo está em risco no Brasileirão

O Botafogo é a maior vítima da arbitragem nacional em 2024. Aliás, são os jogadores alvinegros os maiores reféns da falta de critérios dos assopradores de apitos e maquinistas do VAR da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade, como de conhecimento geral, desprovida de credibilidade. São três jogos com evidências escancaradas de incompetência e má vontade com o Glorioso. Nas três oportunidades, os infratores saíram incólumes. Estes escândalos colocam o futebol pentacampeão mundial sob suspeita. A propósito, as imagens, em frame, impedem que os néscios clubistas e palpiteiros de boteco da imprensa do 7 a 1 desqualifiquem as justas queixas da diretoria do Mais Tradicional.

A integridade física dos atletas do Botafogo está em risco nesta edição do Campeonato Brasileiro por conta da atuação dos árbitros e dos operadores de televisão. A arbitragem da CBF atravessou o Rubicão nesta temporada. Ao invés de coibir agressões, permite, então, a violência física contra profissionais de um dos participantes de seu principal torneio.

Martinelli, do Fluminense, deixou as travas da chuteira sobre um dos tornozelos de Gregore, do Botafogo. “Ação contínua de chute. Pode seguir”, interpretou o juiz de vídeo. Moura, do Vasco, obrigou Tchê Tchê a levar seis pontos em uma das canelas por conta de uma entrada criminosa. O VAR sequer recomendou a revisão. Na última quarta-feira (4), Filipe Augusto, do Cuiabá, atingiu Gregore de forma extremamente violenta e contou com a condescendência da arbitragem para permanecer em campo. Recebeu apenas um cartão amarelo, de fachada. O que falta para o vermelho? Alguém ficar seis meses no departamento médico, impedido de exercer sua profissão?