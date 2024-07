Igor Jesus é apresentado no Botafogo: ‘Chego querendo algo grandioso’

Reforço do Botafogo se diz especialista em jogar na área. Números nos Emirados Árabes corroboram as falas do centroavante Crédito: Jogada 10

Reforço do Botafogo, Igor Jesus recebeu, enfim, a camisa 99 das mãos do head scout do clube, Alessandro Brito, durante a apresentação, nesta sexta-feira (5), no Estádio Nilton Santos. Nas primeiras palavras, logo demonstrou quais são suas ambições. “Feliz pelo convite. O Botafogo está em uma crescente e me ofereceu um plano de carreira. Chego, então, querendo alcançar algo grandioso para sair ídolo deste clube. Agora, é dar o meu melhor no dia a dia”, afirmou o novo centroavante do Mais Tradicional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jesus tem 23 anos e estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Por lá, desde 2021, em 86 jogos, marcou 43 gols e deu 20 assistências. A fera, com estes números, não esconde. Gosta de ficar na área e ser um “9”.