Holanda x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda e Turquia definem, neste sábado (6), o último semifinalista da Eurocopa 2024. As seleções se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final, no Estádio Olímpico de Berlim. Quem avançar encara o vencedor da partida entre Inglaterra e Suíça.

Como chega a Holanda

A Holanda cresceu de rendimento nos últimos jogos da Euro 2024 e chega como grande favorita para conquistar a última vaga na semifinal. O time comandado pelo técnico Ronald Koeman vem de uma vitória por goleada sobre a Romênia e a expectativa é que a Laranja Mecênica mantenha a escalação do último jogo.

No entanto, existe a dúvida sobre as condições do ponta Steven Bergwijn, que precisou ser substituído no intervalo após sentir um incômodo justamente em sua primeira partida como titular da Holanda nesta Euro. Assim, Malen, que saiu do banco e marcou dois gols na vitória sobre os romenos, deve começar a partida como titular.