Gol de falta de Otero coloca Santos na liderança da Série B

Com dez boa parte do segundo tempo, Peixe vence por 1 a 0 o Ceará e assume a ponta provisória

Para o Peixe, o resultado o leva aos 25 pontos, contra 23 do agora vice-líder Avaí, que ainda joga na rodada. Já o Ceará, que sonhava com o G4, parou nos 19 pontos e está na décima posição.

Nesta sexta-feira (5/7), pela 14ª rodada da Série B do Beasileiro, o Santos visitou o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. E se deu bem. Venceu por 1 a 0, belo gol de falta de Otero. Mesmo pressionado e com dez desde os 16 da etapa final (Rodrigo Ferreira expulso) sustentou a vantagem com muita raça.

Mas, aos 23, o Peixe saiu na frente. Numa falta um pouco de longe, Otero cobrou e ela descaiu no canto direito de Richard. Parecia defensável. Mas a cobrança do venezuelano, no melhor estilo folha seca do Mestre Didi, foi bem no cantinho. O Ceará não estava mal e construía bons ataques, principalmente com Erick Pulga, que obrigou a nova boa intervenção de Brazão. E o goleiro santista teve sorte: Aylon recebeu desmarcado na entrada da área e poderia empatar. Mas chutou “atrasando a bola” para o arqueiro santista.

Com dez, Peixe segura o resultado

O Santos voltou com Rodrigo Ferreira na vaga de Aderlan, que estava amarelado e seguia fazendo faltas, com a maior pinta de que seria expulso. Mas, aos 16, o mesmo Rodrigo Ferreira entrou num carrinho feio em Saulo Mineiro. Foi expulso direto. Antes desta expulsão, Gil quase fez o segundo gol santista. Contudo, depois que ficou com dez, o Santos se fechou. Ainda assim arriscou contra-ataques e num deles Pedrinho teve a chance de fazer o segundo. Mas não teve sucesso.

Susto nos acréscimos

A torcida do Ceará chegou a fazer festa quando o árbitro marcou pênalti de JP Chermont em Aylon. Mas o árbitro foi ao VAR e anulou: deu simulação. E o Peixe segurou a vantagem até o fim. No fim dos acréscimos, numa disputa com Brazão, o cearense David Ricardo levou uma pancada e teve de sair de âmbulância. Mas aparentemente sem maior gravidade. Como pelo protocolo de concussão o Ceará pode fazer a sexta substituição e o Santos teve direito também, o jogo terminou com a entrada de 12 reservas. Fim de jogo e o Santos venceu. Assim, dorme na liderança provisória da Série B.