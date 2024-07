Gabriel Brazão analisa vitória do Santos em mais um jogo sem sofrer gols

O Santos venceu o Ceará, fora de casa, nesta sexta-feira (5), em jogo da 14ª rodada da Série B. Assim, chega à liderança provisória da competição. Titular no gol após a lesão de João Paulo, o goleiro Gabriel Brazão analisou o resultado.

“Importante mais uma vitória, um jogo sem levar gols. Agradecer ao departamento médico do clube. Nos últimos dois dias foi uma luta para estar em campo. Os caras são f***. Vamos por mais, seguir trabalhando. Pés no chão. Tem muito campeonato ainda”, falou o goleiro ainda no gramado ao final da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todavia, o Santos agora volta a campo na segunda-feira (9), quando receberá a equipe do Ituano. O acesso é o maior objetivo do Peixe, mas, questionado sobre a liderança e disputa do título na Série B, Gabriel afirmou que o ideal é pensar jogo a jogo. Ele também valorizou mais um jogo sem sofrer gols na meta do Peixe.