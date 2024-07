Fluminense tem mais dois desfalques importantes no duelo com o Fortaleza

André e Diogo Barbosa recebem terceiro cartão amarelo e estão fora de combate no confronto que acontece no domingo (7), no Castelão

Tratam-se do volante André, que acabou de voltar de lesão, e do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Dessa forma, ambos receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Tricolor na 15ª rodada da competição nacional.

Depois do empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, o Fluminense voltará a atuar fora de casa pelo Campeonato Brasileiro para tentar deixar a lanterna. Sendo assim, a equipe carioca mede forças com o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Castelão, e terá mais dois desfalques importantes na segunda partida do técnico Mano Menezes.

Depois de quase dois meses lesionado, o volante voltou a atuar no duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Colorado. Nesse sentido, ele se machucou no empate com o Cerro Porteño, no dia 25 de abril, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Com a igualdade no placar, o time segue na lanterna do Brasileirão, com 7 pontos, a cinco do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Vitória. O foco de Mano é conseguir implementar seu estilo de jogo antes da primeira metade da competição. Até lá, Thiago Silva poderá estrear, e ele espera diminuir a extensa lista de lesionados.

