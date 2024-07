Flamengo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da terceira vitória consecutiva no Brasileirão, os comandados de Tite recebem os jogadores auriverdes no Maracanã Crédito: Jogada 10

Em momentos opostos na tabela de classificação, Flamengo e Cuiabá se enfrentam neste sábado (06/07), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. A expectativa é por casa cheia no estádio. Afinal, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Números de Pedro no Brasileirão impressionam. Confira!

Onde assistir O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Flamengo e Cuiabá, pelo Brasileirão. Como chega o Flamengo O Flamengo vem de duas vitórias consecutivas e chega embalado no Maracanã. Com 30 pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na liderança isolada do campeonato e podem disparar em caso de um triunfo no Rio de Janeiro. No entanto, Tite segue com muitos desfalques em campo. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta estão atuando pelo Uruguai na Copa América e jogam diante do Brasil neste sábado. Além disso, Everton Cebolinha continua lesionado e só deve retornar nas próximas semanas.