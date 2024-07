Flamengo recusa proposta de clube inglês por Wesley

Anteriormente, o clube carioca recusou uma proposta do Barcelona por empréstimo pelo Garoto do Ninho

O Flamengo recusou, nesta semana, uma proposta do Bornemouth, da Inglaterra, por Wesley. A oferta do clube inglês pelo Garoto do Ninho foi de 12 milhões de euros (R$ 71,2 milhões). No entanto, apesar da primeira negativa rubro-negra, as conversas continuam.

Segundo o “Ge”, ambas as partes estão otimistas por um desfecho positivo entre os clubes. Lembrando que o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos de Wesley, de 20 anos.