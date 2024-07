Euro 2024: Bellingham é punido por gesto obsceno, mas joga contra Suíça

Meia da Inglaterra também recebe multa no valor de 30 mil euros (cerca de R$ 178 mil)

Além disso, Bellingham também recebeu uma multa no valor de 30 mil euros (R$ 178 mil).

A Uefa decidiu, nesta sexta-feira (5), suspender Jude Bellingham por um jogo após o polêmico gesto feito em direção ao banco da Eslováquia nas oitavas de final da Euro 2024. No entanto, a suspensão não é imediata e deve ser cumprida dentro de um ano. Ou seja, o jogador do Real Madrid está liberado para enfrentar a Suíça neste sábado (6), às 13h (de Brasília), pelas quartas de final.

Ao mesmo tempo, o jogador do Real Madrid usou as redes sociais para se justificar. Ele alegou que fez uma “piada privada para alguns amigos que estavam no jogo” e que tem “respeito” pela forma como a Eslováquia jogou a Euro 2024.

