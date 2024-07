Estádio que se sediou jogos da Eurocopa surge destruído

Donbas Arena está localizada na Ucrânia e servia como estádio do Shakhtar Donetsk, com capacidade para 52 mil pessoas

A guerra entre Ucrânia e Rússia também afeta o esporte. Estádio do Shakhtar Donetsk, clube mais conhecido do país, a Donbas Arena virou um espaço abandonado. O processo, que teve início em 2014, se intensificou com a escalada do conflito com o país vizinho.

O que um dia já serviu de palco para gigantes da Europa e jogadores como Cristiano Ronaldo e Iniesta, agora exibe vegetação elevada em seus arredores e catracas quebras. Além disso, é possível observar vidros quebrados pelo chão, oriundos da parte superior, atingida por bombas de artilharia.

O processo de deterioramento da Arena teve início com atos separatistas de grupos locais que desejavam a independência da região quanto à Ucrânia. Apoiados pela Rússia, o processo de criação da República Popular de Donetsk foi à base de confrontos intensos entre às partes. Em 2022, a área foi anexada pela Rússia, aumentando às tensões que culminariam na guerra com a Ucrânia.