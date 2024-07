Espanha vence Alemanha na prorrogação e é primeira semifinalista da Euro 2024

Dani Olmo, com gol e assistência para Merino, se destaca na vitória por 2 a 1, que elimina os anfitriões do torneio Crédito: Jogada 10

A Espanha é a primeira semifinalista da Eurocopa 2024. Na partida que abriu os duelos das quartas de final, os espanhóis venceram a Alemanha por 2 a 1, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta sexta-feira (5), e eliminaram os anfitriões do torneio na MHPArena, em Stuttgart. Dani Olmo, que entrou em campo logo aos cinco minutos para substituir Pedri, lesionado, aproveitou assistência de Lamine Yamal e finalizou rasteiro para abrir o placar. Por outro lado, os alemães chegaram ao empate com Florian Wirtz, na reta final da segunda etapa. Já na prorrogação, Dani Olmo cruzou na medida para Merino, de cabeça, confirmar o triunfo espanhol. Além disso, a eliminação dos donos da casa marcou o último jogo do meia Toni Kroos como profissional. Dessa maneira, a Espanha aguarda o vencedor da partida entre Portugal e França, que também se enfrentam nesta sexta-feira, para saber quem será o próximo adversário na Eurocopa. Além disso, a Fúria segue viva em busca do quarto título europeu e pode se isolar como a seleção com o maior número de títulos. No momento espanhóis e alemães têm três canecos e aparecem como os maiores vencedores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao mesmo tempo, a Espanha já tem dois desfalques confirmados para a semifinal. Isto porque o zagueiro Le Normand e o lateral-direito Carvajal vão cumprir suspensão na próxima fase.

Por outro lado, a Alemanha está eliminada da Euro 2024 e segue sem vencer a Espanha em torneios oficiais desde 1988, quando, como Alemanha Ocidental, levou a melhor em partida de Eurocopa em casa. A última vitória alemã foi em um amistoso em 2014, em Vigo, quatro meses depois do título da Copa do Mundo no Brasil. O jogo Primeiro tempo equilibrado em Stuttgart. A Alemanha teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas a Espanha conseguiu ser mais incisiva no ataque. Os donos da casa não conseguiram assustar no ataque e o goleiro Unai Simón trabalhou com tranquilidade. Por outro lado, Neuer precisou fazer mais defesas ao longo da primeira etapa. Além disso, as equipes abusaram de faltas duras e Pedri precisou ser substituído aos cinco minutos após receber entrada de Kroos.