‘Depois da minha saída, Botafogo teve queda de rendimento’

Lucio Flavio se defende de críticas e explica derrocada do Glorioso, em 2023, no título brasileiro que escapou

Um dos vilões na derrocada do Botafogo em 2023, Lucio Flavio relembrou a passagem pelo Glorioso e tentou explicar por que o time perdeu o título brasileiro que estava nas mãos. Hoje, na Aparecidense (GO), o treinador ainda defendeu o próprio trabalho à frente da equipe alvinegra, em entrevista ao canal “Nosso Futebol”, nesta sexta-feira (5).

“A sequência de jogos, com Palmeiras, Vasco e Grêmio, pesou muito em relação à margem que o Botafogo tinha. Mas, se for ver os jogos em si, em nenhum deles, o Botafogo jogou pior do que o adversário. Contra o Palmeiras, por exemplo, a equipe foi melhor no primeiro tempo, teve situação de expulsão, pênalti que perdemos… O jogo contra o Vasco foi atípico pelo emocional contra o Palmeiras. E, contra o Grêmio, vencíamos por 3 a 1, e houve a virada. Ali teve um peso. Depois da minha saída, do jogo contra o Bragantino, se for ver em termos de percentual de pontuação ou de capacidade, o time até teve queda boa de rendimento nas partidas finais”, disse.

Baixo aproveitamento no Botafogo

Lucio Flavio assumiu a equipe em outubro, após a demissão de Bruno Lage. Sua ascensão ao cargo foi um pedido dos próprios jogadores do clube. Ele obteve duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, números que correspondem a um aproveitamento de 33,3%. Ficou um pouco mais de um mês no Botafogo, que o demitiu para contratar Tiago Nunes.