David Luiz revela forte motivação que o fez assinar com Flamengo: “Aqui que devo estar”

“A decisão de vir para o Flamengo foi de enxergar como foi difícil passar o casamento da minha única irmã longe do Brasil. Como foi difícil estar longe nas datas comemorativas. Como foi difícil jogar no Chelsea e ter 60 mil gritando meu nome, mas chegar em casa e não ter ninguém. A pandemia me fez refletir sobre isso. Sobre a vida, sobre as pessoas. Sobre o sofá. Durante a pandemia eu voltei. Tinha convite de uns cinco times da Europa”, e prosseguiu:

Em entrevista ao The Players’ Tribune, David Luiz revelou que teve ao menos cinco propostas para permanecer na Europa. Apesar disso, seu desejo era antagônico. A saudade da família e a pandemia pesaram na balança e falaram – bem – mais alto na decisão. A partir daí, o defensor teve convicção que queria passar pela pressão de jogar no Flamengo.

David Luiz assumiu um papel fundamental no Flamengo em seu último ano de contrato. O zagueiro, no entanto, chegou ao clube durante a pandemia de Covid, em setembro de 2021. Aliás, o período teve impacto direto na decisão do atleta em retornar ao Brasil para atuar no Rubro-Negro.

“Eu fiquei três meses no Brasil, vi meu sobrinho crescendo, eu jogando bola com ele. Meu irmão, meu pai, minha mãe. Ai começou a mobilização da Nação. E eu pensei: “É aqui que eu devo estar”. Me falaram: “Ah, David, mas você vai para o Flamengo e a pressão?” “Ah, David, hoje eles te amam, amanhã eles de odeiam”. Mas depois de amanhã eles me amam de novo. “Você não precisa disso” Eu preciso disso para viver. Eu preciso ir contra o sistema. Eu não posso me acovardar e fugir daquilo que eu tenho oportunidade na minha vida. Que é mostrar para as pessoas que é possível”, desabafou David.

Por fim, David Luiz enfatizou sua avidez em colaborar com o crescimento das pessoas. O zagueiro, inclusive, cumpre esse papel ‘informal’ nos bastidores do Flamengo com os jovens da base ou os mais desacreditados.

“Quero mostrar para as pessoas que é possível. Que não é só ajudá-las a celebrar, mas é ajudá-las também a enxergar como torcer, como ver as pessoas. E que muitas vezes a frustração delas não estão na gente, estão na vida. Aquilo é só um momento de escape. Da ansiedade, da depressão, da tristeza”, concluiu.