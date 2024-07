Corinthians está otimista por acerto com Carille, do Santos

Clube do Parque São Jorge corre para finalizar a contratação nas próximas horas com o novo treinador para a temporada

O Corinthians está otimista por um acerto com o técnico Fábio Carille, que está no Santos. De acordo com o “Uol”, o clube do Parque São Jorge corre para finalizar a contratação nas próximas horas com o novo treinador.

Para acertar com Carille, o Timão vai pagar a multa rescisória de cerca de R$ 2 milhões ao Peixe. Além disso, a equipe alvinegra tem um princípio de acordo verbal com o técnico do Santos.

Contudo, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, entrou em contato com o mandatário do Corinthians, Augusto Melo, com quem tem boa relação e avisou que não vai liberar treinador para negociar com o Timão. No entanto, o técnico pode mudar seu rumo nos próximos dias.