Copa América é menor dos problemas da Seleção

O futebol que a seleção brasileira vem apresentando na Copa América está muito longe do aceitável. O trabalho de Dorival Júnior, apesar de ainda em estágio inicial, não mostra evolução, mesmo com o período de treinamentos para a competição nos Estados Unidos.

No entanto, o mau desempenho no torneio não é o mais preocupante. O que menos importa é se o Brasil vai conseguir o título. A equipe canarinho está em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, pegando, no momento, a última vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.

Colocação ridícula para o futebol pentacampeão do mundo. E não pense a CBF que não é possível piorar. A nossa geração, mesmo com alguns talentos individuais – e são poucos -, parece não ter casca para a pressão. Contra a Colômbia, na decisão do primeiro lugar do grupo na Copa América, levou um vareio. Foi dominada e nada mostrou de relevante.