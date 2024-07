Ceará x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O premiado Cesar Tvares narra esta partida quente pela Série B do Brasileiro. Peixe sonha com a artilharia; Cearenses querem entrar no G4

O Santos visita o Ceará nesta sexta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B. O Vozão derrotou o Ituano na última rodada e foi a 19 pontos, em nono lugar na classificação. Agora quer finalmente dar sua arrancada para entrar no G4 e começar a brigar de forma mais efetiva pelo acesso. Já o Peixe chegou a vice-liderança após vencer a Chapecoense e engatar três partidas sem derrota. Um novo triunfo pode deixar o Alvinegro Praiano liderança. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partit das 17h30, com seu tradicional esquenta. E assim que a bola rolar, Cesar Tavares estará na narração.

Além de Cesar Tavares na narração, a cobertura para este Ceará x Santos, pela Série B conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Lucas Abdalla. Dessa forma, para não perder nadinha deste jogo, clique na arte acima e acompanhe a transmissão com a Voz do Esporte.