Carille desconversa sobre interesse do Corinthians

Treinador do Santos evita falar sobre tema e mostra foco na partida contra o Ceará, nesta sexta, pela Série B do Brasileiro

O técnico Fábio Carille desconversou nesta sexta-feira ao ser questionado sobre o interesse do Corinthians em seu trabalho. Antes do jogo entre Ceará e Santos, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o comandante do Peixe deu um jeito de fugir da pergunta.

“Totalmente focado no jogo, preparado para o jogo, quem pode responder isso é meu empresário Paulo Pitombeira. E, assim, responder sobre o jogo Ceará e Santos, essas perguntas antes da partida são para falar sobre o jogo. Espero que a gente leve os três pontos”, afirmou.

O Santos, por sua vez, não quer perder o treinador para o maior rival. O presidente Marcelo Teixeira chegou a conversar com Carille pedindo foco na disputa da Série B do Brasileirão e comprometimento com o clube. Até o momento, no entanto, o Timão não formalizou proposta ao treinador.