Bernardo Silva garante que grupo de Portugal ‘está fechado’ com João Félix

Portugal foi eliminado da Eurocopa 2024, nesta sexta-feira (5), ao perder a disputa de pênaltis para a França após o empate sem gols no tempo regulamentar e prorrogação. Assim, João Félix, que desperdiçou a cobrança para os portugueses, recebeu o status de ‘vilão’. No entanto, Bernardo Silva valorizou a coragem do jogador do Barcelona e afirmou que o grupo está fechado com o jovem de 24 anos.

“Passei por isso há pouco tempo, fomos eliminados na Champions e falhei um pênalti nas quartas de final contra o Real Madrid. Só falha quem vai lá bater. O fato de ter assumido a responsabilidade, ter ido lá, ter carregado esse peso de marcar o pênalti… Claro que custa, todos sentimos a pressão nestes momentos e alguém tem de falhar para uma equipe ganhar. Hoje aconteceu com João e estamos todos com ele”, disse Bernardo Silva à ‘CNN Portugal’ após a eliminação.

Além disso, o jogador do City afirmou que “foi um dos melhores jogos” de Portugal na Eurocopa, mas destaque que “nestas competições curtas nem sempre ganham as equipes que jogam melhor”.