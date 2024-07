Bellingham, da Inglaterra, é punido por gesto obsceno, mas enfrenta a Suíça

Além disso, ela aplicou uma multa de 30 mil euros (R$ 178 mil) à estrela do Real Madrid. Em meio à polêmica, o jogador se defendeu nas redes sociais e alegou que e se tratou de “uma piada interna para amigos íntimos que estavam no jogo”

Bellingham marcou de bicicleta aos 48 minutos do segundo tempo e levou o confronto para a prorrogação. Kane balançou a rede no tempo extra e garantiu a vitória.

Outra suspensão da entidade

A Uefa suspendeu em dois jogos o zagueiro Merih Demiral, da Turquia, devido aos gestos considerados xenofóbicos na celebração do segundo gol diante da Áustria. Assim, a seleção não poderá contar com o jogador no duelo do próximo sábado (6), contra a Holanda, pelas quartas e também em uma possível semifinal.