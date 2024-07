Atlético anuncia a contratação do zagueiro Lyanco

O Atlético anunciou, na tarde desta sexta-feira (5), a contratação do zagueiro Lyanco, ex-defensor do Southampton. O Galo desembolsou 4,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 26 milhões na cotação atual). O contrato vai até dezembro de 2028.

Lyanco é brasileiro, no entanto, tem nacionalidade sérvia. Ele está há sete temporadas fora do Brasil. Na última atuou pelo Al-Gharafa, por empréstimo, mas seus direitos econômicos eram do clube inglês.