Arne Slot fala sobre início de trabalho pós-Klopp no Liverpool: ‘Herdar cultura vencedora’

O novo técnico do Liverpool, Arne Slot, participou, nesta sexta-feira (5), de sua primeira entrevista coletiva. Sendo assim, no mesmo dia da reapresentação de parte do elenco, o técnico holandês, de 45 anos, respondeu sobre a missão de assumir o lugar do alemão Jurgen Klopp, que fez história pelos Reds.

“Você pode ver de duas maneiras. É um espaço grande para preencher, mas pode ser herdar um time com uma cultura vencedora. É um dos motivos pelo qual vim. Como treinador, você quer trabalhar em um clube com grandes jogadores e com chances de conquistar alguma coisa”, disse.